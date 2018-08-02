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Псковский комитет по имущественным отношениям проведёт аукцион по аренде четырёх земельных участков
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Псковский комитет по имущественным отношениям проведёт аукцион по аренде четырёх земельных участков 

Псковская губерния 16 часов назад
Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков в Псковском районе, аукцион состоится 5 сентября 2018 года в 11:00. Лот №1: право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0191301:400 площадью 1087 кв.м. в д. Глоты для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена лота: 5 099 рублей — начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком. Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков в Псковском районе. Более подробную информацию об участке можно узнать ЗДЕСЬ. Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0060401:166 площадью 876 кв.м. в д. Дворец для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена лота: 4 219 рублей — начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком. Более подробную информацию об участке можно узнать ЗДЕСЬ. Лот №3. Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0193301:160 площадью 2500 кв.м. в д. Мазилино для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена лота: 9 409 рублей — начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком. ЗДЕСЬ. Лот №4. Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0051201:86 площадью 2500 кв.м. в д. Малая Остенка для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена лота: 11 624 рубля — начальная цена земельного участка. Более подробную информацию об участке можно узнать ЗДЕСЬ. Дополнительные сведения о земельных участках можно получить по телефону: 8 (8112) 29-82-01. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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