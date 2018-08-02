Продажи недвижимости на Кипре увеличились на 21% за год 

По данным Земельного регистра, из 896 сделок с недвижимостью 48,7% (426) были проведены иностранцами. Статистика показывает продолжающееся улучшение местной экономики, дополненное усилиями властей по привлечению инвестиций, например, программой «золотой визы», пишет Cyprus Property News. Покупательская активность за год выросла во всех регионах Кипра. Лидировала в этом отношении Никосия (+42%), следом идут Пафос (+27%) и Лимассол (+17%), а далее — Ларнака (+9%) и Фамагуста (+3%). За первые семь месяцев 2018 года число договоров купли-продажи недвижимости на Кипре увеличилось на 23% до 5366 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из 426 нерезидентов, которые в июле приобрели недвижимость на острове, 150 были гражданами стран ЕС, а 276 — представителями стран вне ЕС. Самым популярным курортом для иностранцев стал Пафос, здесь была проведена 171 сделка. Следом идут Лимассол (120), Ларнака (71), Фамагуста (43) и Никосия (21).
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