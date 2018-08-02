На Мельникайте, которую превращают в скоростную магистраль, дешевеют квартиры

Тюменцы, решившие съехать, жалуются, что квартиры не продаются

Решение городских властей превратить улицу Мельникайте в скоростную магистраль непрерывного движения отразилось на рынке недвижимости. Тюменцы, не желающие дышать выхлопными газами и ходить по надземным переходам, начали всерьез задумываться о переезде.

Аналитики онлайн-сервиса N1.RU подсчитали, что за год количество квартир, выставленных на продажу на улице Мельникайте, выросло на 26%. На данный момент в базе 437 актуальных объявлений.

— Сейчас средняя цена квадратного метра вторичного жилья на этой улице примерно на 1% ниже, чем в среднем по городу. А еще год назад на Мельникайте, наоборот, квадратный метр стоил на 1% выше. За год цена «квадрата» по городу выросла на 4,1%, а на Мельникайте только на 1,4%. То есть, недвижимость там дорожала медленнее, чем в среднем по городу, — добавили аналитики онлайн-сервиса N1.RU.

В базе информационного портала о недвижимости на сегодняшний день есть девять квартир на Мельникайте, которые тюменцы не могут продать с начала года. Информацию о том, что переехать подальше от скоростной магистрали непросто, подтверждают и читатели 72.ru.

— Уже сейчас не могу квартиру на Мельникайте продать. Предлагают такую цену, что не хватает даже на загазованное от заводов Антипино, — поделился житель Тюмени.

Специалисты по продаже недвижимости добавляют, что квартиры на улице Мельникайте сейчас покупают, в основном, для студентов. Здесь находится главный корпус Тюменского индустриального университета, и это поддерживает спрос на жилье.

— Количество сделок у нас практически не изменилось. Сейчас помимо вторичного жилья на Мельникайте продаются квартиры в новом ЖК «Левобережный», — рассказала 72.ru Татьяна Лунина, руководитель отдела продажи вторичного жилья тюменского агентства недвижимости «Юнидом».