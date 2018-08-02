Ещё
На Мельникайте, которую превращают в скоростную магистраль, дешевеют квартиры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

На Мельникайте, которую превращают в скоростную магистраль, дешевеют квартиры 

72.ru 16 часов назад
Фото: 72.ru
Тюменцы, решившие съехать, жалуются, что квартиры не продаются
Решение городских властей превратить улицу Мельникайте в скоростную магистраль непрерывного движения отразилось на рынке недвижимости. Тюменцы, не желающие дышать выхлопными газами и ходить по надземным переходам, начали всерьез задумываться о переезде.
Аналитики онлайн-сервиса N1.RU подсчитали, что за год количество квартир, выставленных на продажу на улице Мельникайте, выросло на 26%. На данный момент в базе 437 актуальных объявлений.
— Сейчас средняя цена квадратного метра вторичного жилья на этой улице примерно на 1% ниже, чем в среднем по городу. А еще год назад на Мельникайте, наоборот, квадратный метр стоил на 1% выше. За год цена «квадрата» по городу выросла на 4,1%, а на Мельникайте только на 1,4%. То есть, недвижимость там дорожала медленнее, чем в среднем по городу, — добавили аналитики онлайн-сервиса N1.RU.
В базе информационного портала о недвижимости на сегодняшний день есть девять квартир на Мельникайте, которые тюменцы не могут продать с начала года. Информацию о том, что переехать подальше от скоростной магистрали непросто, подтверждают и читатели 72.ru.
— Уже сейчас не могу квартиру на Мельникайте продать. Предлагают такую цену, что не хватает даже на загазованное от заводов Антипино, — поделился житель Тюмени.
Специалисты по продаже недвижимости добавляют, что квартиры на улице Мельникайте сейчас покупают, в основном, для студентов. Здесь находится главный корпус Тюменского индустриального университета, и это поддерживает спрос на жилье.
— Количество сделок у нас практически не изменилось. Сейчас помимо вторичного жилья на Мельникайте продаются квартиры в новом ЖК «Левобережный», — рассказала 72.ru Татьяна Лунина, руководитель отдела продажи вторичного жилья тюменского агентства недвижимости «Юнидом».
В прошлом году проект реконструкции улицы Мельникайте, которая должна превратиться в скоростную магистраль непрерывного движения, раскритиковал блогер-урбанист Илья Варламов. Накануне, 1 августа, он высказался по поводу решения городских властей построить на Мельникайте надземные переходы. Варламов уверен, что улица в результате вымрет, поскольку проект отберет ее у пешеходов.
72.ru: последние новости
На какую работу и зарплату могут рассчитывать тюменские пенсионеры: топ-10 вакансий для тех, кому за В Тюмени спасателям пришлось забираться в квартиру через окно из-за крепко спящего ребенка Из горевшей квартиры в доме на Олимпийской сотрудники МЧС спасли 5 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение