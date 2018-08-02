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В Астрахани генеральный директор строительной фирмы подозревается в мошенничестве на десять миллионов рублей
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В Астрахани генеральный директор строительной фирмы подозревается в мошенничестве на десять миллионов рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1966 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере».
В ходе следствия установлено, что мужчина, являясь подрядчиком по муниципальному контракту при строительстве шести многоквартирных одноэтажных домов, путём обмана завладел десятью миллионами рублей. С этой целью были изготовлены фиктивные финансовые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости фактически выполненных работ. Генеральный директор строительной фирмы неправомерно применил расценки, а также осуществил необоснованную замену материалов и завысил физические объёмы работ, указанных в соответствующих актах.
Данные дома строились в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Факт хищения выявили сотрудники Управления ФСБ России по Астраханской области.
В рамках расследования уголовного дела назначено проведение судебной строительной экспертизы. В настоящее время оперативное сопровождение осуществляется Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.
К подозреваемому, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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