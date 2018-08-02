В Астрахани генеральный директор строительной фирмы подозревается в мошенничестве на десять миллионов рублей

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1966 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере».

В ходе следствия установлено, что мужчина, являясь подрядчиком по муниципальному контракту при строительстве шести многоквартирных одноэтажных домов, путём обмана завладел десятью миллионами рублей. С этой целью были изготовлены фиктивные финансовые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости фактически выполненных работ. Генеральный директор строительной фирмы неправомерно применил расценки, а также осуществил необоснованную замену материалов и завысил физические объёмы работ, указанных в соответствующих актах.

Данные дома строились в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Факт хищения выявили сотрудники Управления ФСБ России по Астраханской области.

В рамках расследования уголовного дела назначено проведение судебной строительной экспертизы. В настоящее время оперативное сопровождение осуществляется Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

К подозреваемому, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.