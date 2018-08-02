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Курская Росгвардия приняла участие в акции «Безопасный дом, объект, квартира»
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Курская Росгвардия приняла участие в акции «Безопасный дом, объект, квартира» 

Курские известия 16 часов назад
Фото: Курские известия
В настоящее время под защитой подразделений вневедомственной охраны находится более 6000 объектов различных форм собственности
Согласно статистике, во время летних отпусков увеличивается количество посягательств на чужое имущество. В настоящее время проходит всероссийская профилактическая акция «Безопасный дом, объект, квартира». Сотрудники Росгвардии проводят агитационно-разъяснительную работу с владельцами частной собственности, руководителями организаций, учреждений, предприятий, представителями жилищно-коммунальных хозяйств и товариществ собственников жилья.
— Под защитой подразделений вневедомственной охраны Курской области находится более 6000 объектов различных форм собственности. В текущем году поступило более 2500 сигналов «тревога» с охраняемых объектов, на которых сотрудниками групп задержания вневедомственной охраны пресечено более 290 правонарушений, — пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по Курской области.
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