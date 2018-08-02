Средняя стоимость бензина в России за неделю снизилась на 2 копейки

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 23 по 29 июля снизилась на 2 копейки и на конец отчетного периода составила 43,32 руб. Стоимость дизельного топлива за аналогичный период снизилась на 1 копейку — до 44,46 руб. за литр, сообщил Росстат

В целом с начала года бензин подорожал на 9,1%, дизель — на 9,8%.

За неделю снижение цен на бензин зафиксировано в 20 центрах субъектов России, наибольшее снижение наблюдалось в Назрани — на 1,9%, Севастополе — на 0,7%, Оренбурге и Симферополе — на 0,5%.

За прошедшую неделю цены на бензин увеличились в 5 центрах субъектов России, наибольшее увеличение зафиксировано в Ленинградской области и Магадане — на 0,4%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за прошедшую неделю в среднем не изменились.