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Когда кредит не повредит
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Когда кредит не повредит 

Вечерняя Москва 15 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня у предпринимателей есть несколько способов начать бизнес — вложить собственные деньги или взять средства у родственников. Есть и банки, но они далеко не всегда готовы раздавать средства даже растущим фирмам. Что делать?
На помощь развивающимся компаниям может прийти Московский гарантийный фонд, рассказали «ВМ» в пресс-службе столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. Фонд может выступить перед кредитором поручителем за фирму, которой не хватает своего залога.
Подать заявку можно напрямую в фонд или через ЦУБ (городские центры услуг для бизнеса). Среди партнеров фонда — 70 банков и 6 лизинговых компаний.
«Поручительства фонда покрывают до 70 процентов кредита», — пояснил исполнительный директор организации Антон Купринов.
По его словам, в фонд обращаются самые разные компании — от производителей товаров массового потребления до разработчиков инновационной продукции.
СПРАВКА
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы учрежден правительством города. За годы работы он помог столичным предпринимателям получить более 125 миллиардов рублей кредитов и гарантий.
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