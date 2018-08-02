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В Волжском компания незаконно потребила электроэнергии на 18,6 млн рублей
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В Волжском компания незаконно потребила электроэнергии на 18,6 млн рублей 

АиФ Волгоград 15 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Волжские компании попались на неучтенном потреблении электроэнергии в размере пяти миллионов кВтч на сумму более 21 миллиона рублей.
Специалисты МРСК Юга за первое полугодие 2018 года выявили пять случаев использования счетчиков для занижения объемов электроэнергии. Энергетики с помощью специального оборудования установили точные адреса «умельцев», которые «заряжали» приборы учета, искажая при этом показания. Более половины от общего объема незаконно потребленной энергии пришлось на компанию по аренде недвижимости из Волжского — более 2,8 миллиона кВтч на сумму 18,6 миллиона рублей. В настоящее время по иску о взыскании суммы с правонарушителя назначена специальная судебная экспертиза. По всем остальным фактам неучтенного потребления электроэнергии в правоохранительные органы направлены заявления о привлечении к ответственности.
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