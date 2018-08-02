ТОП-10: Рейтинг муниципальных образований Подмосковья по вводу жилья

ТОП-10 Основной рейтинга послужили официальные планы по вводу жилья в муниципальных образованиях Подмосковья на 2018 год.

Первую десятку замыкает городской округ Реутов. В 2018 году здесь планируется ввести 276,16 тысячи квадратных метров жилья.

На 9 месте находится Люберецкий муниципальный район. Жителей Люберец порадуют новые 310 тысяч квадратных метров.

Следующим идет городской округ Мытищи — 341 тысячу жилых квадратных метров планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

Домодедово находится на 7 месте в рейтинге с 351,54 тысячами квадратных метров жилья.

На ступеньку выше располагается Раменский муниципальный район. В этом году здесь планируется ввести 369,7 тысячи жилых квадратов.

Почетное пятое место занимает Истринский муниципальный район. В планах местных властей — ввести 389 тысяч квадратных метров жилья.

На четвертом месте Балашиха, где в 2018 году будет введено 446,11 тысячи квадратных метров жилья.

Одинцовский муниципальный район расположился на третьем месте нашего рейтинга. Прогноз на этот год — 552 тысячи квадратов.

На втором месте — Красногорский муниципальный округ. В неофициальной столице Подмосковья будет введено 615 тысяч квадратных метров жилья.

Топ-10 возглавил Ленинский муниципальный район. Ввод объемов жилья здесь ожидается действительно внушительный — 736,62 тысячи квадратных километров.

Государство — в помощь

Сегодня на рынке жилищного строительства в Подмосковье работают только частные инвесторы. Региональные власти совместно с федеральными, в свою очередь, оказывают всестороннюю поддержку отдельным категориям граждан в решении жилищных вопросов.

В этом году, например, две вдовы ветеранов Великой Отечественной войны были обеспечены жилье. Еще одна справит новоселье до конца этого года. Улучшение жилищных условий также ожидает ветеранов боевых действий, бывших военнослужащих, инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

Власти Подмосковья активно поддерживают молодые семьи. Свидетельства на получение социальных выплат в этом году вручены 431 семье, из которых 104 уже приобрели квартиры.

Губернатор Московской области вручает ключи от квартиры, фото http://mosreg.ru Также свидетельства получили восемь многодетных семей, еще 12 в этом году смогут переехать в новое жилье.

Жилищные субсидии получают врачи, учителя, воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты. Благодаря этим субсидиям, 99 специалистов уже приобрели жилье. Еще около 400 получат свои субсидии до конца этого года.

Чернобыльцы, вынужденные переселенцы и северяне также находятся под пристальным вниманием властей. Вручены государственные жилищные сертификаты 25 гражданам, из которых 15 уже приобрели квартиры.

Всего в 2018 году социальную поддержку получат более тысячи жителей области. Ввод новых жилых площадей выполняет, в том числе, и такие общественно-значимые задачи, как решение проблем обманутых дольщиков, расселение жителей из аварийного фонда.