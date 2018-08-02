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«Группа ЛСР» запускает акцию на жилье в доме NEO
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«Группа ЛСР» запускает акцию на жилье в доме NEO 

АСН-Инфо 15 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Для тех, кто желает наблюдать из своих окон панораму на парк и жить в окружении зелени, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение.
Только до конца лета приобрести квартиру в жилом доме бизнес-класса NEO можно со скидкой 10%. Условия действуют при любой форме оплаты (в том числе при рассрочке) и не суммируются с другими акциями.
NEO — уже готовый дом со всеми атрибутами жилья высокого класса. В нем всего 89 квартир. Планировки предусматривают вместительные гостиные, гардеробные и ниши для хранения. Благодаря потолкам до 3,18 м, увеличенным оконным проемам и панорамному остеклению лоджий и балконов, все квартиры очень светлые и комфортные.
На сегодня покупателям доступны как однокомнатные квартиры площадью от 50 кв. м, так и четырехкомнатные до 173 кв. м. Минимальная стоимость квадратного метра составляет 200 тыс. рублей. При этом дом уже построен и сдан, остается лишь выбрать понравившийся вариант и получить ключи.
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