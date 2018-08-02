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В Мурино построят городской полицейский участок
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В Мурино построят городской полицейский участок 

АСН-Инфо 14 часов назад
Фото: АСН-Инфо
В северо-западной части поселка Мурино, в конце Воронцовского бульвара на границе с Буграми, будет построено отделение полиции. Такое решение было принято на совещании во главе с заместителем председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаилом Москвиным.
Работающие в западном Мурино застройщики выразили принципиальное согласие профинансировать строительство полицейского участка.
Согласно техническому заданию, полученному от ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, здание общей площадью около 4,4 тыс. кв. м должно быть трехэтажным, с подвалом, должно соответствовать всем нормам безопасности, расчетная вместимость — 250 сотрудников.
Заказчиком строительства станет Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области (КРТ ЛО). До конца лета организация получит участок земли под отделение от частного инвестора. В течение 4-5 месяцев будет завершено проектирование и получено заключение экспертизы. С началом сезона 2019 года начнется строительство объекта, приблизительный срок строительно-монтажных работ — до полутора лет.
Застройщики будут финансировать возведение отделения пропорционально площади застройки на территории поселка.
Напомним, сейчас в Мурино работает только опорный пункт полиции с участковыми.
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