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Спрос на курортную недвижимость в Болгарии растёт
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Спрос на курортную недвижимость в Болгарии растёт 

Prian.ru 14 часов назад
Фото: Prian.ru
В сравнении с первой половиной 2017 года, за первые шесть месяцев текущего года число сделок с жильём увеличилось на 20% в Поморие и Разлоге, на 16% в Несебре, на 12% в Балчике, на 9% в Царево. Причина роста — не только снижение цен, но и заинтересованность в местной собственности со стороны болгар, ведь актуальные ставки за квадратный метр упали почти до строительной себестоимости, сообщает Русская Болгария.
По прогнозам Ганева, стоимость жилой недвижимости в крупных городах страны повысится в этом году на 2-4%, но во второй половине 2019 года ставки, скорее всего, пойдут на убыль. На данный момент цены падают на новостройки (на 2-3% за год к первому кварталу 2018 года), а «вторичка» дорожает.
В Софии в первые три месяца 2018 года цены на новые квартиры упали на 2,5% в сравнении с тем же периодом 2017 года, а на апартаменты из старого фонда — выросли на 13,5%. Хотя в других городах — немного иная тенденция: в Пловдиве и Варне подорожали и новые, и старые объекты: на 8% и 14% в первом случае и на 12% и 9% — во втором.
В последние три с половиной года стоимость жилья в крупных городах страны выросла на 25-27%, но эксперты полагают, что о «пузыре» говорить ещё очень рано. К тому же, деревни вокруг популярных болгарских курортов привлекают дешёвыми предложениями.
Читайте о процедуре приобретения недвижимости в Болгарии.
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