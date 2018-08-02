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Диагностический центр и комплекс по производству товаров бытовой химии планируют построить в регионе
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Диагностический центр и комплекс по производству товаров бытовой химии планируют построить в регионе 

Нижегородская правда 14 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: пресс-служба администрации Нижнего НовгородаДиагностический центр и комплекс по производству товаров бытовой химии планируют построить в регионеСегодня в Нижегородской области состоялось первое заседание совета по земельным и имущественным отношениям. На совете было рассмотрено 16 заявок на реализацию инвестпроектов, из них 6 — на предоставление земельных участков.
Три из них были одобрены советом: на участок под строительство диагностического центра в Дзержинске (ООО «Медицинский центр „Вавилон“, площадь участка — 500 кв м, срок реализации — 24 месяца, планируемый объем инвестиций — 12 млн рублей), комплекса по производству товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов в Дзержинске (ООО ПКФ „Химавангард“, 10 412 кв м, срок реализации — 45 месяцев, 44 млн рублей) и цеха сборки узлов и агрегатов для автомобилей „Газель“ в Канавинском районе Нижнего Новгорода (ООО „Зори“, 931,5 кв м, 18 месяцев, 6,5 млн рублей).
Министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов отметил, что по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина вновь созданный орган сконцентрируется на сокращении сроков предоставления участков, на более детальной юридической и финансовой проработке проектов.
»Мы подходим в новом формате к оценке заявок. К сожалению, у целого ряда контрагентов нет средств на счетах, есть задолженности, убытки. В таком случае мы вынуждены будет отказывать в выделении участков. Отмечу, что будут пересматриваться и решения ранее действовавшего инвестсовета», — рассказал Сергей Баринов.
Министр обратил внимание, что совет также займется объектами культурного наследия. «Мы планируем сформировать лоты, которые будут предложены инвесторам для содержания и восстановления ОКН. В качестве бонуса инвесторам планируется предложить свободные земельные участки, на которых будет возможна реализация коммерческих проектов», — отметил Сергей Баринов.
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