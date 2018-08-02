Снос расселенного дома на ул. Первомайской инвестор выполнил в два раза быстрее, чем планировалось

На этой неделе завершился разбор и вывоз мусора с территории земельного участка на улице Первомайской, 27. Инвестор выполнил работы в два раза быстрее установленного срока.

Вологжане неоднократно обращались к городским властям по поводу дома № 27 по ул. Первомайской. Рядом с ним находится гимназия № 2, а это вопрос безопасности детей. Властями были приняты необходимые меры. Нежилое здание площадью 161 кв. м с земельным участком площадью 662 кв. м было подготовлено к продаже. В начале июня состоялся аукцион, который определил нового владельца здания. Инвестору покупка объекта обошлась в 3 млн рублей.

«После подписания акта приемки объекта в течение 60 суток, то есть в конце августа, новый владелец должен был освободить участок от аварийной постройки. Однако он разобрал здание гораздо раньше. Напоминаю, что мы и дальше будем проводить подобную работу — постараемся заинтересовать инвесторов и другими объектами недвижимости, в других районах города», — прокомментировал представитель Департамента имущественных отношений Дмитрий Шумов.

Следующие аукционы назначены на август. На торги выставят 4 объекта по адресам: ул. Пионерская, 2, ул. Профсоюзная, 13, ул. Луначарского, 30а и ул. Шмидта, 9 в Молочном.

Всего с начала года определены инвесторы для 43 объектов в разных районах города. Сейчас собственниками проведены работы по сносу и вывозу мусора на 32 объектах.