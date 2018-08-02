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Работа по сносу аварийных домов активно ведется в Вологде
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Работа по сносу аварийных домов активно ведется в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 14 часов назад
На этой неделе завершился разбор и вывоз мусора с территории земельного участка на улице Первомайской. Инвестор выполнил работы в два раза быстрее установленного срока.
Вологжане неоднократно обращали внимание властей на то, что аварийный расселенный дом № 27 по ул. Первомайской расположен в шаговой доступности от гимназии № 2 и школьники могут свободно туда забраться, что небезопасно.
Администрация Вологды приняла полный комплекс мер, чтобы удовлетворить просьбы местных жителей о разборе дома. Нежилое здание площадью 161 кв. м с земельным участком площадью 662 кв. м было подготовлено к продаже. В начале июня состоялся аукцион, который определил нового владельца здания. Инвестору покупка объекта обошлась в 3 млн рублей.
«После подписания акта приемки объекта в течение 60 суток, то есть в конце августа, новый владелец должен был освободить участок от аварийной постройки. Однако он разобрал здание гораздо раньше. Напоминаю, что мы и дальше будем проводить подобную работу — постараемся заинтересовать инвесторов и другими объектами недвижимости, в других районах города», — прокомментировал Дмитрий Шумов, представитель Департамента имущественных отношений.
Следующие аукционы пройдут уже в августе. На торги будут выставлены 4 объекта по адресам: ул. Пионерская, 2, ул. Профсоюзная, 13, ул. Луначарского, 30а и ул. Шмидта, 9 в Молочном.
Всего с начала года департаментом имущественных отношений была проведена работа по определению инвесторов для 43 объектов в различных частях города. В настоящее время собственниками проведены работы по сносу и вывозу мусора по 32 объектам.
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