В Поволжье по военной ипотеке военнослужащие приобрели более 700 жилых помещений

В 2018 году размер ежегодного накопительного взноса равен 268,4 тыс. рублей, а максимальный размер ипотечного кредита, которым может воспользоваться военнослужащий, составляет около 2,4 млн рублей.

В 2018 году военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Поволжье, приобрели по накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) 728 жилых помещений.

В 2018 году размер ежегодного накопительного взноса равен 268,4 тыс. рублей, а максимальный размер ипотечного кредита, которым может воспользоваться военнослужащий, составляет около 2,4 млн рублей. Таким образом, с учетом накоплений, участник НИС может приобрести жилье стоимостью порядка 3,5 млн рублей без добавления собственных средств.

Кроме того, для участников НИС, у которых в 2018 году родился второй или третий ребенок, предусмотрены специальные условия кредитования с пониженной процентной ставкой и максимальной суммой кредита до 8 млн рублей по программе «Семейная ипотека».

Реализацию прав военнослужащих на приобретение жилья по военной ипотеке обеспечивает Федеральное государственное казенное учреждение «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» (ФГКУ «Росвоенипотека»). Всего за время работы Самарского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» жилье по НИС приобрели более 18 тыс. военнослужащих.

Обязательства по погашению ипотечного кредита во время прохождения участником НИС военной службы выполняет государство.