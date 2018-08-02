Жители Ленобласти могут оформить недвижимость в любом регионе России

Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает о возможности подачи заявления на государственную регистрацию права по экстерриториальному принципу.

Экстерриториальный принцип — это возможность обращаться за регистрацией прав и (или) постановкой на кадастровый учет в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости, он предусмотрен вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В Ленобласти для подачи документов по экстерриториальному принципу заявители могут обратиться в офисы Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области в гБокситогорске (улица Советская, 12) и Кингисеппе (проспект Карла Маркса, 43).