В Саратове планируют снести 40 аварийных домов до 2020 года

САРАТОВ, 3 августа. / ТАСС /. Более 40 аварийных домов планируется снести в Саратове до 2020 года. На эти цели поэтапно будет выделено из городского бюджета 36,16 млн рублей, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Согласно постановлению о сносе аварийного жилищного фонда, до 2020 года в городе будет снесено 44 многоквартирных дома", — сказала собеседница агентства.

В мэрии уточнили, что большинство домов будут снесены на окраине города в Заводском районе.

По данным министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, на данный момент аварийный жилищный фонд региона насчитывает 529 многоквартирных домов. В них проживают более 13,2 тыс. человек.