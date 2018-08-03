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В Саратове планируют снести 40 аварийных домов до 2020 года
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В Саратове планируют снести 40 аварийных домов до 2020 года 

ТАСС 19 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
САРАТОВ, 3 августа. /ТАСС/. Более 40 аварийных домов планируется снести в Саратове до 2020 года. На эти цели поэтапно будет выделено из городского бюджета 36,16 млн рублей, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.
"Согласно постановлению о сносе аварийного жилищного фонда, до 2020 года в городе будет снесено 44 многоквартирных дома", — сказала собеседница агентства.
В мэрии уточнили, что большинство домов будут снесены на окраине города в Заводском районе.
По данным министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, на данный момент аварийный жилищный фонд региона насчитывает 529 многоквартирных домов. В них проживают более 13,2 тыс. человек.
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