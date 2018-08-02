Ещё
Власти Кубани собираются ограничить строительство жилья в курортных городах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Власти Кубани собираются ограничить строительство жилья в курортных городах 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Ограничения на строительство жилья на курортных территориях будут отражены в градостроительной документации курортных городов и поселков Кубани, сообщил РИА Новости руководитель департамента по архитектуре и градостроительству, главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин.
Во время обсуждения итогов работы по решению проблем обманутых дольщиков с участием заместителя Генерального прокурора РФ Андрея Кикотя 26 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ряд изменений в градостроительную стратегию региона. Среди них — ограничения по высотности застройки Азово-Черноморского побережья в 300-метровой зоне и по объёму строительства жилья в курортных территориях.
"Хватит строить жилье в таком количестве в курортных городах. Всю страну переселить на побережье мы не сможем, и стремиться к этому не надо. А вот гостиницы, SPA-комплексы, развлекательные объекты, которые являются составной частью курортной инфраструктуры, должны строиться", — сказал Рысин.
Соответствующие изменения, пояснил он, должны обеспечиваться внесением изменений в градостроительную документацию курортных территорий.
"Это будет отражено в генпланах и правилах землепользования и застройки" — подчеркнул глава градостроительного ведомства региона.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение