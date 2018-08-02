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ЦБ: количество ипотечных кредитов в Московском регионе в первом полугодии выросло в 1,6 раза
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ЦБ: количество ипотечных кредитов в Московском регионе в первом полугодии выросло в 1,6 раза 

Банки.ру 12 часов назад
Количество выданных ипотечных кредитов в Московском регионе в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 1,6 раза, а объем вырос в 1,7 раза до 1 309,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
В первом полугодии российские банки предоставили заемщикам Московского региона 72,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов в рублях на сумму 271,3 млрд рублей.
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По итогам полугодия количество ипотечных кредитов в рублях, выданных заемщикам Москвы, составило 38,9 тыс. на сумму 163,6 млрд рублей, средневзвешенный срок кредитования — 16 лет 7 месяцев. Количество ипотечных кредитов в рублях, выданных заемщикам Московской области в том же периоде, составило 36,3 тыс. на сумму 107,7 млрд рублей, средневзвешенный срок кредитования — 15 лет 4 месяца. В иностранной валюте заемщикам Московского региона было выдано всего шесть ипотечных жилищных кредитов на сумму 166,9 млн рублей.
Условия предоставления ипотечного жилищного кредитования в целом за период улучшились. Средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке в Москве в июне 2018 года составила 9,7%, а в Московской области — 9,5%.
По состоянию на 1 июля 2018 года доля просроченной задолженности по ИЖК в Московском регионе составила 2,1%.
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