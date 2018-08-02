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Банк на Ставрополье не смог взыскать через суд долг с наследников заёмщика
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Банк на Ставрополье не смог взыскать через суд долг с наследников заёмщика 

АиФ Ставрополье 13 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Степновский районный суд отказал в удовлетворении иска ООО «ЭОС» о взыскании задолженности по кредиту с наследников ответчика, сообщила пресс-служба Ставропольского краевого суда.
ООО «ЭОС» обратилось в суд с исковым заявлением к наследникам ответчика о взыскании задолженности по кредитному договору за счёт наследственного имущества.
По нему в банке выдали кредит на сумму 72 000 рублей на 60 месяцев под 24,90% годовых.
В 2013 году ответчик умер, в связи с чем его обязательства перед банком остались непогашенными, и банк передал документы должника третьему лицу — ООО «ЭОС».
ООО «ЭОС» попросил суд взыскать с наследников ответчика первой очереди (матери и дочери) сумму задолженности за счёт наследственного имущества.
Но суд отказал в удовлетворении требований в связи с пропуском срока исковой давности.
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