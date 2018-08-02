CBRE в первом полугодии увеличила чистую прибыль на 11%

МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. Американская консалтинговая компания в сфере недвижимости CBRE в первом полугодии 2018 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% — до 380 миллионов долларов, следует из операционного отчета компании.

Выручка компании выросла на 15% — до 9,8 миллиарда долларов, указывается в материалах компании.

CBRE Group основана в 1906 году и является одной из крупнейших консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости в мире. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе. CBRE имеет свыше 450 офисов в более чем 100 странах.