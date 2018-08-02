Нижегородским чиновникам разрешили принимать подарки до 40 тысяч рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 августа. / ТАСС /. Администрация Нижнего Новгорода внесла изменения в устав города, разрешив муниципальным служащим принимать подарки на сумму до 40 тыс. рублей, при этом ранее их стоимость не могла превышать 3 тыс. рублей. Распоряжение об этом подписал глава города Владимир Панов, в четверг оно размещено на сайте городской администрации.

Изменения, согласно документу, вносятся в п. 15 Положения о порядке сообщения муниципальными служащими о получении подарка при исполнении служебных обязанностей.

"Внести изменение, заменив слова «три тысячи рублей» словами «сорок тысяч рублей», — говорится в распоряжении.

Распоряжение размещено в открытом доступе, также оно будет опубликовано в печатном средстве массовой информации, добавляется в документе.