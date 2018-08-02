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Архангельские предприниматели получат льготные кредиты на 67 млн рублей
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Архангельские предприниматели получат льготные кредиты на 67 млн рублей 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Региональный фонд развития промышленности (ФРП), который начал работу в четверг в Архангельской области, намерен в 2018 году выдать предпринимателям кредиты по льготной ставке на 67 млн рублей. Фонд в первую очередь будет ориентирован на малый и средний бизнес, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"На 2018 год размер регионального ФРП составил 20 млн рублей из областного и 47 млн из федерального бюджета. Эти деньги в качестве льготных кредитов со ставкой от 1 до 5% годовых на срок до пяти лет могут быть предоставлены компаниям под реализацию проектов, направленных на развитие в регионе промышленного производства", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пока региональный фонд будет работать по двум программам: «Проекты развития» и «Комплектующие». При этом объем льготного кредитования может составлять от 50% до 70% стоимости займа. «На льготное кредитование могут рассчитывать компании, реализующие проекты стоимостью от 20 миллионов рублей. Нижняя планка участия в аналогичном федеральном проекте — 50 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников.
В правительстве региона добавили, что существующий объем фонда может привлечь в промышленность региона до 300 млн рублей дополнительно. Предприятиям, желающим получить льготный кредит, необходимо подать в фонд соответствующую заявку. Площадкой регионального фонда в Архангельской области стала микрокредитная компания «Развитие», которая за восемь лет выдала малому бизнесу свыше 300 займов на сумму более 800 млн рублей.
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