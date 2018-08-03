Закон о повышении госпошлины за загранпаспорт до 5 тыс. руб. вступил в силу

Закон о повышении государственной пошлины за загранпаспорт нового образца до 5 тыс. руб., а за загранпаспорт нового образца для детей до 14 лет — до 2,5 тыс. руб. вступил в силу 3 августа.

Внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, направленные на увеличение размера государственной пошлины за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории РФ, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), с 3,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. и загранпаспорта гражданину РФ в возрасте до 14 лет с 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб.

Документом также повышается государственная пошлина за регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации ТС нового формата (изготовленного на пластиковой основе) — с 500 руб. до 1,5 тыс. руб., а также на выдачу таких же водительских прав российского образца — с 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб.