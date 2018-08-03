Кабмин выделит 30,6 млрд рублей на поощрение регионов с лучшей налоговой динамикой

МОСКВА, 3 августа. / ТАСС /. Правительство РФ на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о выделении ассигнований по ряду направлений, в том числе более 30 млрд рублей на поощрение регионов с лучшим приростом поступлений от налога на прибыль организаций. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Проект постановления (о предоставлении дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций) предусматривает выделение средств в размере 30,6 млрд рублей. Это позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года", — говорится в сообщении. В правительстве подчеркнули, что данный подход создает финансовые стимулы к наращиванию регионами собственного экономического и налогового потенциала.

На заседании правительство также рассмотрит вопросы о выделении 5 млрд рублей на приобретение горюче-смазочных материалов аграриями и 2,1 млрд рублей — на финансирование части затрат при реализации проектов по производству пассажирских вагонов.

Среди пунктов повестки — выделение более 1 млрд рублей на создание новых мест в общеобразовательных организациях в Краснодарском крае, Костромской и Саратовской областях; выделение 441,7 млн рублей на строительство дошкольных учреждений в Северной Осетии и 104,5 млн рублей на оздоровление Телецкого озера на Алтае.