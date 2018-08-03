Прокурорам «купят» жилье

Государство оплатит прокурорам покупку жилья

Сотрудники Следственного комитета и прокуроры получат единовременную выплату на приобретение или строительство жилья. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 3 августа.

Постановление направлено на реализацию закона, дающего указанным категориям граждан право на получение жилищной субсидии. Право на компенсацию имеют прокуроры и сотрудники Следственного комитета, имеющие стаж службы не менее 10 лет, уволенные с правом на пенсию, инвалиды I и II группы, если инвалидность наступила вследствие травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей. Право на жилищную субсидию имеют также вдовы и вдовцы сотрудников, и другие члены его семьи, которые проживали совместно с ним.

Преимущества при получении жилищной субсидии имеют сотрудники прокуратуры , имеющие трёх и более детей, или награждённые нагрудным знаком «Почётный работник» и удостоенные звания Героя РФ, а также ветераны или инвалиды боевых действий. В жилье нуждаются 7 тысяч 490 работников прокуратуры, и 3 тысячи 690 сотрудников Следственного Комитета.

На реализацию закона Генпрокуратуре потребуется 26,5 миллиардов рублей, а Следственному комитету — 18,9 миллиардов рублей. Постановление определяет порядок расчёта единовременной социальной выплаты и её перечисления гражданам.