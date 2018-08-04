Правительство выделило 30,6 млрд рублей для стимулирования налогового потенциала регионов

Правительство одобрило законопроект о предоставлении 30,6 млрд рублей дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что эти дотации позволят поощрить субъекты РФ, которые обеспечили максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года.

«Данный подход создаёт финансовые стимулы к наращиванию субъектами Федерации собственного экономического и налогового потенциала», — говорится в сообщении.