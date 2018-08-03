Ещё
Закон о госпошлине за загранпаспорт и водительские права вступил в силу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Закон о госпошлине за загранпаспорт и водительские права вступил в силу 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
Закон, повышающий госпошлину за загранпаспорт нового образца и за регистрацию транспортных средств, вступил в силу 3 августа, передает Агентство «Москва».
Госдума приняла закон 21 июня, Советом Федерации одобрил его 27 июня, президентом РФ Владимир Путин подписан документ 4 июля.
Изменения в Налоговый кодекс России, направленные на увеличение размера государственной пошлины за выдачу перечисленных документов, внесены.
По закону, при получении загранпаспорта нового образца, с наличием электронного носителя информации придется заплатить 5 тысяч рублей. Ранее за документ платили 3,5 тысячи рублей.
Для гражданина РФ в возрасте до 14 лет госпошлина за паспорт нового поколения 2,5 тысячи рублей. Прежде платили 1,5 тысячи рублей.
За свидетельство о регистрации ТС нового формата, изготовленного на пластиковой основе, потребуется заплатить 1,5 тысячи рублей, вместо прежних 500 рублей.
При получении водительских прав нового образца госпошлина составит 3 тысячи рублей, вместо прежних 2-х тысяч.
Москва24: последние новости
Здание 1940 года постройки выставлено на торги В Сосенском построят детские сады и школы В России могут ввести единую систему контроля деятельности застройщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение