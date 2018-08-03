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Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
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Провинциалы лишают москвичей квартир 

Рамблер 22 часа назад
В Москве раскрыта схема мошенничества с квартирами, которую придумала нижегородская компания, торгующая недвижимостью, сообщает «Мир новостей».
Портал рассказал историю жительницы Москвы Наталии Фроловой, ставшей одной из жертв схемы мошенников из Нижнего Новгорода.
Женщина продала одну московскую квартиру с намерением купить другую — в Новой Москве за 3,5 миллиона рублей в уже построенном доме. По ее словам, лишь две трети покупателей успели зарегистрироваться в Едином государственном реестре недвижимости, при том что полную стоимость квартир заплатили все.
«Оставшиеся с носом» москвичи, придя в ЕГРП, выясняли, что компания-застройщик была признана банкротом по иску одной из покупательниц, которую другие подозревают в сговоре с мошенниками.
Также суд арестовал имущество стройфирмы — квартиры той самой трети покупателей, которые не успели встать на учет в ЕГРП.
Позже обманутым покупателям все же позволили въехать в собственное жилье, однако вскоре назначенный судом конкурсный управляющий подал новый иск, обвинив их в том, что они незаконно живут в квартирах.
В итоге жильцов выселили, квартиры продали с торгов, а компенсация жертвам мошенников составила всего лишь 100 тысяч рублей.
«Такие ситуации уже становятся банальными», — прокомментировала юрист Оксана Филачева.
По ее словам, москвичи стали жертвами мошенников, которые продали им квартиры, но не собирались отдавать. В подобных случаях юрист посоветовала подавать в суд, добиваясь истребования квартиры из общей конкурсной массы должника.
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