Чиновники Ростовской области хотят переехать в здание старого аэропорта 

Часть правительственных ведомств Ростовской области планируют переехать в «новое» здание. Более перспективным по их мнению — здание старого аэропорта на проспекте Шолохова. Передислокация ряда административных объектов, безусловно, планируется. Хотя бы потому, что старый центр Ростова перегружен. И это вполне здравая идея, чтобы объекты, требующие большого притяжения транспорта, переехали из центра, цитирует donnews.ru слова заместителя министра строительства региона, Алексея Полянского. Напомним, ранее компания «Ренова» обратилась в правительство Ростовской области с бизнес-планом по застройке старого аэропорта Ростова-на-Дону. Согласно проекта там должен будет построен новый район на 100 000 жителей. Объем инвестиций составляет около 200 млрд рублей.