Кабмин поощрит регионы с лучшей налоговой динамикой

Москва, 3 августа — «Вести. Экономика» Правительство может выделить 30,6 млрд руб. в качестве финансового стимула к наращиванию регионами собственного экономического и налогового потенциала.

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Правительство РФ на заседании в 3 августа рассмотрит вопрос о выделении ассигнований по ряду направлений. В том числе — более 30 млрд рублей на поощрение регионов с лучшим приростом поступлений от налога на прибыль организаций.

"Проект постановления (о предоставлении дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций) предусматривает выделение средств в размере 30,6 млрд рублей”, — сообщает пресс-служба кабмина.

Как отметили в правительстве, это позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года. Таким образом будут созданы финансовые стимулы к наращиванию регионами собственного экономического и налогового потенциала.

Кроме того, на заседании правительство рассмотрит вопросы о выделении 5 млрд рублей на приобретение горюче-смазочных материалов аграриями и 2,1 млрд рублей — на финансирование части затрат при реализации проектов по производству пассажирских вагонов.

Среди пунктов повестки — выделение более 1 млрд рублей на создание новых мест в общеобразовательных организациях в Краснодарском крае, Костромской и Саратовской областях; выделение 441,7 млн рублей на строительство дошкольных учреждений в Северной Осетии и 104,5 млн рублей на оздоровление Телецкого озера на Алтае.