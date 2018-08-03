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Кабмин поощрит регионы с лучшей налоговой динамикой
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Кабмин поощрит регионы с лучшей налоговой динамикой 

Вести Экономика 23 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 августа — «Вести. Экономика» Правительство может выделить 30,6 млрд руб. в качестве финансового стимула к наращиванию регионами собственного экономического и налогового потенциала.
Фото: Wikimedia commons
Правительство РФ на заседании в 3 августа рассмотрит вопрос о выделении ассигнований по ряду направлений. В том числе — более 30 млрд рублей на поощрение регионов с лучшим приростом поступлений от налога на прибыль организаций.
"Проект постановления (о предоставлении дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций) предусматривает выделение средств в размере 30,6 млрд рублей”, — сообщает пресс-служба кабмина.
Как отметили в правительстве, это позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года. Таким образом будут созданы финансовые стимулы к наращиванию регионами собственного экономического и налогового потенциала.
Кроме того, на заседании правительство рассмотрит вопросы о выделении 5 млрд рублей на приобретение горюче-смазочных материалов аграриями и 2,1 млрд рублей — на финансирование части затрат при реализации проектов по производству пассажирских вагонов.
Среди пунктов повестки — выделение более 1 млрд рублей на создание новых мест в общеобразовательных организациях в Краснодарском крае, Костромской и Саратовской областях; выделение 441,7 млн рублей на строительство дошкольных учреждений в Северной Осетии и 104,5 млн рублей на оздоровление Телецкого озера на Алтае.
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