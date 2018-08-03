Промышленное производство, торговля и услуги. У Ямала самые высокие показатели

В Уральском федеральном округе регионы оценили по основным социально-экономическим показателям за период с января по июнь текущего года. В Ямало-Ненецком автономном округе сложились наиболее высокие индексы промышленного производства — 112,1%.

Арктический регион также лидирует по обороту розничной торговли (127,8 тыс. рублей), обороту общественного питания (12,9 тыс. рублей) и объему платных услуг на душу населения (45,0 тыс. рублей). Кроме того, на Ямале самый высокий размер номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника — 101,3 тыс. рублей. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Тюменская область без автономных округов тоже показала высокие индексы промышленного производства (108,3%), она лидирует по объему производства молока и яиц на душу населения в хозяйствах всех категорий (174,8 кг и 497,2 штук соответственно). В области отмечено максимальное значение ввода жилья в расчете на 1000 человек — 329,8 квадратных метров общей площади, в том числе населением 205,7 кв.м.

Мяса больше всего производят в Челябинской области (70,3 кг на душу населения).

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги — 100,7%.

В Свердловской области по сравнению с соответствующим периодом 2017 года темп роста реальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника превысил значения показателей в других регионах федерального округа — 108,4%.