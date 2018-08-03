В ФНС рассказали, от уплаты каких налогов чаще уклоняются россияне

Налог на добавочную стоимость (НДС) и налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — самые «непопулярные» в России.

Именно от их уплаты граждане и бизнес чаще всего пытаются уклониться. Такой вывод можно сделать из результатов проверок Федеральной налоговой службы за 2017 год.

Из общей суммы платежей, которые были доначислены организациям, более 50% (189,5 млрд рублей) составлял НДС, сообщает RT со ссылкой на данные налоговых органов.

Индивидуальные предприниматели и граждане, в свою очередь, не доплатили 8,775 млрд рублей НДФЛ.