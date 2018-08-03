Больше половины авто в Нижегородской области покупается в кредит

В Нижегородской области в апреле-июне 2018 года продано 10, 115 тысяч автомобилей. Доля кредитных авто — 58,2 процента или 5,890 тысяч экземпляров. Показатель кредитного авто на 9,8 процента выше, чем год назад. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитики считают, что драйвером роста продаж кредитных машин стали государственные программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», по которым действует скидка 10 процентов и низкие процентные ставки на кредиты в целом.

Средний размер автокредита в Нижегородской области по итогам I квартала 2018 года составил 622,9 тыс. руб., сообщили в НБКИ.