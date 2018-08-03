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Патенты принесут россиянам 215 млрд рублей прибыли
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Патенты принесут россиянам 215 млрд рублей прибыли 

Финмаркет 21 час назад
Фото: Финмаркет
В прошлом году россияне купили более 383 тыс. патентов на осуществление предпринимательской деятельности, которая может принести им более 215 млрд рублей дохода. Это следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), которые приводят "Известия". За первое полугодие патентная система принесла бюджету почти 6 млрд рублей в виде налогов. Самым выгодным делом для государства и населения стала сдача в аренду жилья и нежилых помещений.
В январе-июне бюджет получил почти 6 млрд рублей налогов, взимаемых по патентной системе. Это на 19,9% больше, чем годом ранее, рассказали «Известиям» в ФНС. Всего в 2017 году россияне получили 383,25 тыс. патентов, из них 17,44 тыс. с нулевой налоговой ставкой. Их общий возможный доход оценивается в 215 млрд рублей.
Размер возможного дохода предпринимателей рассчитывают власти регионов и утверждают на каждый календарный год, пояснил руководитель практики налогового права НЮС «Амулекс» Анатолий Нагиев. Максимальный потенциальный доход, чтобы работать по патенту, за год составляет 1 млн рублей, но регионы могут увеличивать его для некоторых видов деятельности. Так, доход от сдачи в аренду недвижимости, розничной торговли и услуг общепита может превысить эту планку в девять раз, пояснил эксперт.
Прибыль заметно различается в зависимости от вида деятельности предпринимателя. Самым выгодным стал бизнес по сдаче в аренду жилой и нежилой недвижимости. По данным ФНС, владельцы этих патентов должны получить 57,25 млрд рублей выручки. Средний доход на патент может составить более 1,5 млн рублей.
На долю патентного налогообложения приходится около 10% рынка цивилизованной аренды, считает директор департамента консалтинга, аналитики и исследований Blackwood Александр Шибаев. При этом такой способ уплаты налога распространен в высокодоходном или премиальном сегменте жилой недвижимости, например, в центральных районах Москвы, отметил он.
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