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Наполнение бюджета Свердловской области опережает прогнозы
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Наполнение бюджета Свердловской области опережает прогнозы 

Уральский меридиан 20 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Доходная часть бюджета Свердловской области с января по июль 2018 года проходит с опережением от годового прогноза. За первое полугодие уже исполнено на 60,5%. Всего же поступлений в областную казну за полугодие составило 138,7 млрд рублей. Что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, больше на 16,1 млрд рублей
Тенденция наполнения бюджета сверх планируемого, также просматривается и в дохода от уплаты налога на прибыль организаций. Она увеличилась с января по июль 2018 года на 5,9 млрд рублей, поступления от НДФЛ тоже показало рост на 4,4 млрд рублей — до 38 млрд рублей. И доходы от налога на имущество организаций на 2,3 млрд руб. — до 18,1 млрд руб.
Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
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