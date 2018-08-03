Генподрядчик московского долгостроя Sky House требует расторгнуть договор

МОСКВА, 3 авг — РИА Недвижимость. Генподрядчик жилого долгостроя Sky House в центре Москвы АРКС подал в столичный арбитраж иск с требованием расторгнуть договор подряда, сообщила газета «Коммерсант»

Ответчиками по делу выступают девелопер жилого комплекса «Олтэр», аффилированный с MosCityGroup Павла Фукса , и компания «Москапстрой».

Как сообщили изданию в АРКС, основанием для иска стало существенное неисполнение девелопером принятых на себя обязательств, в связи с чем компания подала еще два иска в общей сложности на 400 миллионов рублей.

По словам юриста девелопера, «Олтэр» готовит ответные иски — три против АРКС и один лично в отношении председателя совета директоров подрядчика Дмитрия Симарева

В «Москапстрое» иск комментировать газете не стали.

Строительство Sky House площадью 145 тысяч квадратных метров на Мытной улице компания «Олтэр» начала почти десять лет назад. В 2015 году у застройщика возник конфликт с властями Москвы , потребовавшими от девелопера заплатить городу 35 миллионов долларов. В 2016 году компания сообщила, что часть обязательств по проекту принял на себя один из дольщиков. Тогда же стало известно, что около 17 тысяч «квадратов» недвижимости в комплексе приобрела семья экс-губернатора Тульской области и основателя розничной сети «Седьмой континент» Владимира Груздева

В начале лета дольщики Sky House улице обратились в полицию с просьбой проверить генподрядчика в связи со срывом сроков строительства. Тогда юристы «Олтэр» говорили, что АРКС не выполняет обязательства по завершению работ, «куда направлены 80% авансов».