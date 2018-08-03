В Нижегородской области планируется построить 14 сельских дорог

14 сельских дорог в районах Нижегородской области планируется построить и реконструировать в 2019 году с привлечением средств федерального бюджета, сообщил глава региона Глеб Никитин

По его словам, средства на новые дороги выделяются в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Минсельхоз Нижегородской области активизировал работу по привлечению федеральных средств на развитие районов региона.

Для участия в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2019 году в Росавтодор направлена заявка на 14 дорог протяженностью более 16 км. Общая стоимость этих объектов составляет 459,2 млн рублей, 222,9 млн рублей Нижегородская область рассчитывает привлечь из федерального бюджета.

«Это почти вдвое больше, чем в 2018 году. В 2018 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в регионе ведется строительство и реконструкция 4 автомобильных дорог в 3 районах», — сообщил Глеб Никитин.

По его словам, ввод этих дорог в эксплуатацию запланирован на декабрь 2018 года.