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Первый этап передачи ЖК «Царицыно» новому городскому застройщику завершен
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Первый этап передачи ЖК «Царицыно» новому городскому застройщику завершен 

Агентство «Москва» 21 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Завершился первый этап передачи жилого комплекса «Царицыно» новому городскому застройщику, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Арбитражный суд Московской области согласовал заявление АО «Мосотделстрой №1» о передаче ему недостроенных жилых объектов ЖК «Царицыно» и обязательств перед гражданами. Передача АО «Мосотделстрой №1» всех полномочий по достройке объекта состоит из двух частей. Первая — согласование судом заявления АО «Мосотделстрой №1» о передаче объектов, вторая — конкретизация объемов прав и обязательств, которые передадут новому застройщику. Таким образом, 2 августа 2018 г. завершился первый этап передачи объекта новому городскому застройщику», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
По его словам, Арбитражный суд определил, чтобы АО «Московский комбинат хлебопродуктов» открыл в уполномоченном банке спецсчет и до 10 сентября 2018 г. АО «Мосотделстрой №1» погасил обязательные платежи, которые предусмотрены в рамках процедуры банкротства бывшего застройщика.
К. Тимофеев добавил, что погашение АО «Мосотделстрой №1» обязательных платежей, позволит суду принять второе и основное решение о передаче ему объектов и конкретного объема обязательств перед дольщиками. В настоящее время на стройплощадке первой очереди ЖК «Царицыно» начались строительные работы. Разрешения на строительство для достройки жилых корпусов первой очереди жилого комплекса продлены до II-III квартала 2019 г. Для завершения строительства корпусов второй очереди разрешения продлены до III квартала 2020 г. — I квартала 2021 г.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что ЖК «Царицыно» будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — городской организации АО «Мосотделстрой №1». В июне 2018 г. Минстрой России одобрил кандидатуру нового застройщика.
Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: ул. 6-я Радиальная, вл. 7 (ЮАО), началось в 2006 г. с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. За время реализации проекта застройщик ЖК «Царицыно» заключил 4 тыс. 17 ДДУ, по 3 тыс. 265 ДДУ обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено.
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