Германия будет жестко регулировать работу риэлторов 

Таким образом, обман со стороны недобросовестных «специалистов» до введения новых правил не был редкостью. Президент Федеральной Ассоциации агентов по недвижимости Юрген Майкл отметил, что стать риэлтором в Германии проще, чем парикмахером, сообщает The Local.
Но с 1 августа все агенты по недвижимости должны будут приобрести разрешение и доказать определенный уровень знаний. Кроме того, они должны будут проходить обучение по специальности каждые три года, чтобы соответствовать заданным нормам, и иметь страхование профессиональной ответственности.
Учитывая актуальную ситуацию на немецком рынке жилья, когда спрос вместе с ценами растет, и даже за палаткой на балконе выстраивается очередь, такой подход более чем оправдан.
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