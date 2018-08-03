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Чайка рассказал о объеме погашения задолженности по зарплате работникам в России
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Чайка рассказал о объеме погашения задолженности по зарплате работникам в России 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: ТАСС
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что за полгода прокуроры добились погашения задолженности по зарплате перед 300 тыс. работников. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Благодаря вмешательству органов прокуратуры погашена задолженность по зарплате перед 300 тысячами работников в размере 10 млрд руб", — сказал Чайка.
Он также отметил, что прокуроры добились за три года выплаты предпринимателям 104 млрд руб. за выполненные работы по госконтрактам.
По словам генпрокурора, в сфере гособоронзаказа с начала текущего года было пресечено убыточных сделок на 4 млрд руб.
Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал снижение задолженности по зарплате в России.
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