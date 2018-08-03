Завершен первый этап передачи ЖК «Царицыно» новому городскому застройщику

Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточнил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев , Арбитражный суд Подмосковья согласовал заявление АО «Мосотделстрой №1» о передаче ему ЖК «Царицыно» и обязательств перед дольщиками. По словам главы ведомства, первый этап передачи завершен, а на втором предстоит конкретизировать объемы прав и обязательств, которые получит новый застройщик.

Арбитражный суд постновил, чтобы «Мосотделстрой №1» до 10 сентября погасил обязательные платежи, которые предусмотрены в рамках процедуры банкротства прещыдущего застройщика, пояснил Тимофеев. Он отметил, что после погашения этих платежей суд сможет принять основное решение о передаче объектов и определить объем обязательств нового застройщика перед дольщиками.

Уточняется, что для достройки объектов первой очереди ЖК «Царицыно» разрешения на строительство продлили до апреля–сентября 2019 года. Разрешение на строительство корпусов второй очереди продлены до июля 2020-го — марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что результаты первого обследования ЖК «Царицыно» могут быть готовы до 25 августа.

Жилой комплекс «Царицыно» начали строить в 2006 году. За время реализации проекта застройщик заключил более четырех тысяч договоров долевого участия, обязательства по которым не исполнил, строительство приостановили. 4 июня Минстрой России одобрил кандидатуру нового застройщика ЖК «Царицыно» — «Мосотделстрой №1».