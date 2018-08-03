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В Волгограде завершили расследование дела об уклонении от уплаты налогов в благотворительном фонде
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В Волгограде завершили расследование дела об уклонении от уплаты налогов в благотворительном фонде 

Rambler News Service 14 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
В СКР Волгоградской области завершилось расследование супругов, которые основали благотворительный фонд для детей, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в крупном размере и пособничестве в совершении данного преступления, пишет Novostivolgograda.ru со ссылкой на ведомство.
Супруги ранее организовали благотворительный фонд для сбора пожертвований на организацию детских тематических конкурсов и фестивалей в различных регионах, в том числе за границей. Однако мероприятия были не бесплатными, и за последние три года чистая прибыль фонда составила 100 млн руб., а супруги не заплатили налоги с полученной прибыли.
В результате в отношении супруги, как президента фонда, возбудили уголовное дело по ч.1 ст.199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в крупном размере, а в отношении супруга по ч.5 ст.33, ч.1 ст.199 УК РФ — пособничество в уклонении от уплаты налогов.
Супруги в настоящее время находятся под домашним арестом. Им грозит до двух лет тюрьмы, а их недвижимость была арестована.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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