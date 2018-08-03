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Бюджет Среднего Урала пополнили 138,7 миллиарда рублей
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Бюджет Среднего Урала пополнили 138,7 миллиарда рублей 

Уралинформбюро 19 часов назад
Фото: Уралинформбюро
За январь — июль 2018 года доходы бюджета Свердловской области составили 138,7 миллиарда рублей или 60,5% утвержденного годового прогноза. Относительно уровня аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 16,1 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
По данным вице-губернатора — министра финансов Галины Кулаченко, индекс промышленного производства достиг 107%, а начисленная среднемесячная заработная плата в январе — мае увеличилась до 36 тысяч рублей (+10,6%).
За семь месяцев доходы от уплаты налога на прибыль организаций составили 50,2 миллиарда рублей (+5,9 миллиарда). Поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились на 4,4 миллиарда рублей — до 38 миллиардов, а по налогу на имущество на 2,3 миллиарда — до 18,1 миллиарда рублей.
В целом поступления по налоговым и неналоговым платежам в бюджет возросли на 15,7 миллиарда рублей и составили 128,3 миллиарда. Безвозмездные перечисления из федерального бюджета увеличились на 0,4 миллиарда — до 10,4 миллиарда рублей.
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