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Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»
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Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году» 

Нижегородская правда 20 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Об этом заявил глава региона Глеб Никитин, комментируя перспективы развития районов области.
Подпрограмма «Устойчивое развитие регионов» направлена на строительство и реконструкцию дорог, ведущих от основных автомагистралей к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и сельхозпредприятиям. В рамках подпрограммы оказывается поддержка из федерального бюджета.
Так, на строительство и реконструкцию дорог в 2019 году направлены заявки на 14 объектов, протяженностью более 16 км. Стоимость работ — 459, 2 млн рублей, из которых 222,9 млн рублей из федерального бюджета.
Глеб Никитин отметил, что в 2018 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в регионе ведется строительство и реконструкция 4 автомобильных дорог в 3 районах — Пильнинском, Починковском и городском округе город Шахунья общей стоимостью 181,7 млн рублей и протяженностью 6,8 км.
Глава региона также подчеркнул, что по его поручению региональный минсельхоз активизировал работу по привлечению федеральных средств на развитие районов Нижегородской области. Таким образом, в 2019 году планируется привлечь в два раза больше средств на строительство и ремонт дорог в рамках подпрограммы.
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