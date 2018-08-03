Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»

Об этом заявил глава региона Глеб Никитин , комментируя перспективы развития районов области.

Подпрограмма «Устойчивое развитие регионов» направлена на строительство и реконструкцию дорог, ведущих от основных автомагистралей к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и сельхозпредприятиям. В рамках подпрограммы оказывается поддержка из федерального бюджета.

Так, на строительство и реконструкцию дорог в 2019 году направлены заявки на 14 объектов, протяженностью более 16 км. Стоимость работ — 459, 2 млн рублей, из которых 222,9 млн рублей из федерального бюджета.

Глеб Никитин отметил, что в 2018 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в регионе ведется строительство и реконструкция 4 автомобильных дорог в 3 районах — Пильнинском, Починковском и городском округе город Шахунья общей стоимостью 181,7 млн рублей и протяженностью 6,8 км.

Глава региона также подчеркнул, что по его поручению региональный минсельхоз активизировал работу по привлечению федеральных средств на развитие районов Нижегородской области. Таким образом, в 2019 году планируется привлечь в два раза больше средств на строительство и ремонт дорог в рамках подпрограммы.