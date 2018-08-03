Вступил в силу закон об увеличении пошлины за выдачу загранпаспорта и прав

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости . Закон об увеличении госпошлин за выдачу заграничного паспорта и водительского удостоверения нового поколения с электронным носителем до пяти и трех тысяч рублей соответственно вступил в силу 3 августа.

Президент РФ Владимир Путин в начале июля подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов с электронным чипом. Закон вступил в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Увеличение размеров государственной пошлины связано с ростом затрат федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче документов нового поколения, содержащих электронный носитель информации.

В частности, за выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырос с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей, за выдачу аналогичного документа детям до 14 лет — с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины теперь составляет не две, а три тысячи рублей. За выдачу документа нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, размер госпошлины увеличен с 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.