Заубер Банк повысил ставки по двум вкладам

Сумма первоначального взноса — от 100 тыс. рублей.

«Заубер — Фортуна» открывается сроком на один год под 6,8% годовых (ранее — под 5,5%). При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 5% годовых.

Продуктовый виджет

«Заубер — Фортуна Лонг» размещается сроком на три года под 7% годовых (ранее — под 5,9%). В случае досрочного расторжения договора ранее 366 дней пересчет процентов будет осуществляться по ставке 5,5%, а с 367-го дня — по ставке 6,8% годовых.

Вклады не пополняемые. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.