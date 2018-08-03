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Заубер Банк повысил ставки по двум вкладам
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Заубер Банк повысил ставки по двум вкладам 

Банки.ру 20 часов назад
Сумма первоначального взноса — от 100 тыс. рублей.
«Заубер — Фортуна» открывается сроком на один год под 6,8% годовых (ранее — под 5,5%). При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 5% годовых.
Продуктовый виджет
«Заубер — Фортуна Лонг» размещается сроком на три года под 7% годовых (ранее — под 5,9%). В случае досрочного расторжения договора ранее 366 дней пересчет процентов будет осуществляться по ставке 5,5%, а с 367-го дня — по ставке 6,8% годовых.
Вклады не пополняемые. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.
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