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Обнародована таблица изменений оплаты вывоза ТКО в Саратовской области
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Обнародована таблица изменений оплаты вывоза ТКО в Саратовской области 

Свободные новости 20 часов назад
Фото: Свободные новости
В Саратове возможно снижение платы граждан, проживающих в многоквартирных домах, за вывоз мусора, но владельцы частных домов начнут платить примерно вдвое больше. Это следует из данных таблицы сравнения изменений размера оплаты за вывоз ТКО, представленной участникам сегодняшнего семинара-совещания на площадке Саратовской областной думы.
В Саратове плата с квадратного метра колебалась от 1,3 до 4,5 рубля, новый единый размер оплаты, который вступит в силу 12 августа, составит 4,15 рубля. Единая плата за одного человека в МКД составит 117,21 рубля, в ИЖС — 146,52 рубля (ранее она составляла от 67,34 до 85,7 рубля).
В Энгельсе плата с квадратного метра составляла от 3,89 до 4,03 рубля, новый единый размер оплаты составит, как и в Саратове, 4,15 рубля. Единая плата за одного человека в МКД также составит 117,21 рубля, в ИЖС — 146,52 рубля (ранее она составляла 106,57 рубля).
В Балакове плата с квадратного метра колебалась от 1,9 до 3,5 рубля, новый единый размер оплаты, а также единая плата за одного человека в МКД и в ИЖС будет такой же, как в Саратове и Энгельсе. Отмечается, что ранее плата за человека для ИЖС составляла 159,92 рубля.
Незначительное снижение платы с одного жителя ИЖС, с 141,28 до 136,75 рубля ожидается в Вольском, Ершовском, Марксовском и Новоузенском районах. В Советском районе — с 144,29 до 136,75 рубля. Существенное снижение могут заметить жители Ровенского района — с 141,28 до 83,3 рубля.
В остальных районах Левобережья будет наблюдаться рост размеров оплаты, в некоторых районах — многократный. Так, в Духовницком районе рост составит с 50 рублей до 12 августа до 136,75 рубля после этой даты. В ЗАТО Михайловский оплата вырастет с 28 до 83,03 рубля.
Напомним, ранее депутаты обеспокоились расценками на вывозтвердых коммунальных отходов для юридических лиц.
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