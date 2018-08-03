СЗФО вновь лидирует по ценам на бетон

Наибольшая средняя цена кубометра бетона в июне зафиксирована третий месяц подряд в Северо-западном федеральном округе. По данным Федеральной службы госстатистики она составила 4 604,14 рублей.

При этом средняя отпускная цена производителей бетона в России на внутренний рынок в июне месяце по сравнению с маем практически не изменилась и составила 3 569,86 рублей без НДС за кубометр к апрельской 3 578,02 рублей без НДС. В сравнении с июнем прошлого 2017 года стоимость одного кубометра бетона увеличилась в четырех федеральных округах. Самый большой прирост отмечен в Северо-западном и Южном федеральных округах (+14,9% и +15,3% соответственно).